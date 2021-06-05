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Gündem Mahsur kalmışlardı... Türkiye kurtardı
Gündem

Mahsur kalmışlardı... Türkiye kurtardı

İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 07:00:00 - 2021-06-05 07:01:33
Mahsur kalmışlardı... Türkiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz perşembe günü saat 07.38 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesi, Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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