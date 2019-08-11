Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı Bingöl’de, iki bina arasında bulunan 1 metre derinliğindeki boşluğa düşen yavru kedi,itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl’de, iki bina arasında bulunan 1 metre derinliğindeki boşluğa düşen yavru kedi,itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Merkeze bağlıİnönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tek katlı iki yapının arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duydu. Kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine durumu bildirdi.Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Annesinin yakına bırakılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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