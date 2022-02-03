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Yerel Mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken can verdi
Yerel

Mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken can verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Kalesi'nde mahsur kalan koyunları kurtarmak isteyen Mehmet Emir, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 02:38:00 -
Mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken can verdi

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti. Emir, koyunlarını kurtarmak için tarihi Anavarza Kalesine çıktı. Kalede dengesini kaybeden Emir, uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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