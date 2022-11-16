Mahsa Amini bu oyunun küçük bir parçası! ABD eski Başkanı Clinton'dan İran'a destek mesajı
İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan sokak eylemlerine bir destek de ABD eski Başkanı Bill Clinton'dan geldi. Clinton, "Özgürlüğünüze kavuşmanız için yanınızdayız." dedi.
Yeniakit.com.tr
ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, Mahsa Amini bahanesi ile başlayan kalkışma eylemlerine destek veren bir açıklamada bulundu.
İranlılara, "İran halkının, bilhassa cesur kadınların ve kızların cesaretine hayranım." diye destek veren Clinton, ABD'nin İranlı kalkışmacıların yanında olduğunu söyledi.
Bill Clinton, kaydettiği video mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bu mücadele, bir başörtüsünden daha fazlası. Dünya, cesaretinize tanıklık ediyor. Özgürlüğünüze kavuşmanız için gereken süre boyunca yanınızdayız.