Mahra Melin Pınar'ın babası böyle sitem etti: Kızım kedi Eros kadar gündem olmadı!

Mahra Melin Pınar geçirdiği 3 ameliyata rağmen kurtarılamayarak 28 Mart 2022 tarihinde 9 yaşındayken hayatını kaybetti.

Mahra'nın babası Murat Pınar 26 Mart salı günü çıkacağı mahkemede kaybettiği kızının hakkını aramaya devam edecek.

Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili aile, "sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı hizmet kusuru ilkesi kapsamında sorumlu oldukları gerekçesiyle" Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi aleyhine açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Mahkeme, üç kurumun da yüzde 100 kusurlu olduğuna hükmederek toplam 3 milyon 920 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.

Tazminat kararı temyiz aşamasındayken, ailenin şikayeti üzerine Serik Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü aleyhine açılan ceza davasının görülmesine ise yarın devam edilecek. Mahra Melin Pınar'ın acılı babası Murat Pınar dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Savcı kamyon şoförünü suçsuz buldu'

"5 Mart 2022 tarihinde, iki başıboş köpeğin kovalaması sonucu kamyonun altında kalmasıyla başlayan hastane süreci, 23 gün sonucunda kızımın vefatıyla sonuçlandı." diyen Murat Pınar, "Bunun neticesinde kızımın ölümüne sebebiyet verebilecek köpekleri başıboş bırakan, sorunu üstlenmeyen herkes hakkında açtığımız davalar vardı. Kızımı ezen kamyon şoförü, görevini yapmayan belediyeler, görevini yapmayan veterinerler, başıboş köpeklerle ilgili sorumluluğu olan herkes için dava sürecimiz oldu. Savcılık bu süreçte kamyon şoförünü, bilirkişi raporuna ve sonradan bizim tekrar itirazımızı aldırttığımız adli tıp raporuna bakarak hız sınırına uyduğundan kaynaklı suçsuz buldu. Aynı savcı, ailesi olarak bizi de soruşturma altına aldı. 10 yaşında bir kızın, kendi mahallesinde özgürce dolaşabileceği bilince sahip olmasından ötürü bizi suçsuz buldu" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Kızım kedi Eros kadar gündem olmadı' sitemi!

Olayla ilgili ceza davasının sürdüğünü anlatan Murat Pınar, kızı Mahra Melin'in 23 gün hastanede yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiğini ve bu süreci unutmadıklarını söyledi. Murat Pınar, kızı Mahra'nın kedi Eros kadar gündem olmadığından sitem ederek şöyle devam etti:

"Bir kedi Eros'un 6 dakika işkence edildiği, acı çektiği dava gündem oldu. Türkiye bunu günlerce konuştu. 23 gün acı çeken Mahra'mın acısı bu kadar konuşulmadı. Davamızın arkasındayız. Ceza davasının olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Savcılarımız gereken her şeyi yapıyor. 26 Mart Salı günü Serik Adliyesi'nde saat 10.20'de Mahra Melin Pınar'ın davası var. Biz orada olacağız. Birçok sevenimiz, gönüllülerimiz, dostlarımız orada olacak. Katılmak isteyen, gelmek isteyen, 'önce insan' diyen herkesi de bekliyoruz. Davamızın bir an evvel sonuçlanması için yüce adaletimize güveniyoruz. Gerekli yargılamaları yapıp, cezaları verip davayı sonuçlandırmasını bekliyoruz"