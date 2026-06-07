Fenerbahçe kongresinde şok kulis! Mahmut Uslu o ismin son anda saf değiştirdiğini açıkladı
Fenerbahçe'nin olaylı genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tribünlerin ve kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimde birlik mesajı veren Uslu, kulübün efsane isimlerinden Abdullah Kiğılı'nın rengini belli ettiğini ve oylarını kendilerine vereceğini bizzat açıkladığını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı'nın kendilerini desteklediğini söyledi.
Uslu, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Genel kurula çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Mahmut Uslu, "Şampiyon olacağız. En önemli şey, hep beraber olacağız." dedi.
Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı'nın bir süre önce diğer aday Hakan Safi'yi desteklediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Uslu, "15-20 gün evveldi. Bir hafta önce beni aradı. Yıllarca beraber çalıştığımız bir abimiz. Geldi ve oyunu bize atacağını söyledi." ifadelerini kullandı.
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