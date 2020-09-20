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Medya Mahmut Tuncer salgına patladı! 'Soğan-ekmek ile...'
Medya

Mahmut Tuncer salgına patladı! 'Soğan-ekmek ile...'

Sanatçı Mahmut Tuncer, koronavirüse isyan edip ekonomik çöküntü yaşadığını belirterek, 'biz küçükken soğan-ekmek ile büyüdüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:19:00 -
Mahmut Tuncer salgına patladı! 'Soğan-ekmek ile...'

Sanatçı Mahmut Tuncer, yakın dostu sanatçı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can'ın düğününe katıldı.

Koronavirüse isyan eden Mahmut Tuncer, ‘’Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin’’ ifadelerini kullandı.

Mahmut Tuncer, salgın nedeniyle 25-30 düğünün iptal olduğunu söyledi.

Maddi çöküntü yaşadığını belirten Tuncer, insanların huzur ve sağlık içerisinde yaşaması gerektiğini belirtti.

‘Ama maddi açıdan çöküntü var mı? Tabii ki var’ diyen Tuncer, ‘olsun bu şahsen bizi pek etkilemez. Çünkü biz küçükken soğan-ekmek ile büyüdüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor’ dedi.

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