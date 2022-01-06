Mahmut Özer'den açıklama: Amacımız okul müdürümüzü kırmak değildi!

Yeniakit.com.tr

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk canlı yayınında konuştu. Bakan Özer, Şanlıurfa'daki Halilurrahman Ortaokulu Müdürü ile arasında geçen diyaloğa değindi.

Bakan Özer, ortaokulun bahçesini bakımsız bularak Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü'ne tadilat edilmesi talimatı vermişti. Bazı öğretmenler Bakan Özer'e tepki göstermişti.

'Gönderdiğimiz kaynağın yerinde kullanılmasını istiyoruz'

CNN Türk canlı yayınında yaşananları değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yanlış anlaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da yaşanan aslında çok spontane bir şeydi. Normal rutin bir konuşmanın içerisini cımbızlayıp servis etmişler. Orada çok geniş bir alan vardı. Öğrenciler tozun toprağın içerisinde oynuyordu. O görüntüyü görünce ben de üzüldüm. 'Biz oraya saha yapabiliriz' dedim. Amacımız il milli eğitim müdürünü veya okul müdürümüzü kırmak değildi. Bizim derdimiz okullarımız imkanlarını iyileştirmek. Kaynakla ilgili bir sıkıntımız yok. Biz gönderdiğimiz kaynağın yerinde kullanılmasını istiyoruz."