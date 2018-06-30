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Mahmut Efendi uzun zaman sonra ihvanla buluştu

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, yaklaşık 8 yıl sonra Fatih İsmailağa Camii’nde cuma namazı kıldı. Kendisini coşkuyla karşılayan İsmailağa Cemaati mensupları ve binlerce seveni namaz sonrası cami önünde büyük izdiham oluşturdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:54
Mahmut Efendi uzun zaman sonra ihvanla buluştu

İsmailağa Cemaati'nin önderi mutasavvıf Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, yıllardır ikamet ettiği Kavacık'taki evinden gelerek Fatih Çarşamba'da büyük çilelerle hizmet ettiği ve büyüttüğü İsmailağa cemaatinin merkezi İsmailağa Camii'nde cuma namazı kıldı. Mahmut Efendi, yaklaşık 8 yıl sonra kavuştuğu İsmailağa Camii'nde sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Cuma namazını İsmailağa Camii İmam Hatibi Salih Topçu kıldırdı. Cuma namazının ardından Mahmut Efendiyi görmek isteyen kalabalık izdiham oluşturdu.

TALEBELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi, cuma namazının ardından, cami yanındaki önceki ikametgahına geçerek talebeleri ile görüştü. Mahmut Efendi'ye oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu da eşlik etti. Cami cemaatinden Erdem Yazıcı, "Ben hocamı neredeyse 3 yıldır göremiyordum. Allah yolunda bir hayat yaşamanın en canlı örneği olan Mahmut Efendi'yi bir kez daha görmek istedim. Kendisi merhum Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız gibi güzel hocalar yetiştirmiştir. İnşallah görebiliriz" dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:54
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