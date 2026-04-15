Mahmut Arıkan’dan İsrail önerisi: Meclis’e böyle bir öneri gelse Hamas'a 'terör örgütü’ diyen ortağınız CHP ne der?

Siyonistlerin ateşkesleri sadece güç toplamak için bir ‘mola’ olarak kullandığını belirten Arıkan, ‘Bu soykırımcı zihniyetle yapılan hiçbir antlaşmanın güvenirliği yoktur. İsrail sadece güçten anlar’ ifadelerini kullandı. Arıkan’ın ‘İsrail’i tanımaktan vazgeçelim’ önerisinin Meclis gündemine taşınması durumunda, her fırsatta direniş hattını hedef alan CHP’nin nasıl bir tavır takınacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, "Türkiye, kurulduğu günden itibaren bölgemize sadece savaş ve gözyaşı getiren, İsrail terör devletini tanımayı derhal bırakmalıdır" dedi.

'İSRAİL SADECE GÜÇTEN ANLAR'

Ardından ABD/İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arıkan, ABD ve İsrail'in dünya için birer tehdit olduğunu söyleyerek, "Bakınız, İsrail ve Gazze arasında bir ateşkes antlaşması yapıldı. Barış güvercinleri uçuruldu, büyük büyük laflar söylendi ancak bu antlaşmadan sonra ateşkes binlerce defa ihlal edildi, mazlumlar katledilmeye devam etti. ABD-İran ateşkesinde de aynı ahlak gösterildi. Hatırlatmak isterim; Siyonistler ve emperyalistler için ateşkes; güç toplamak için bir moladan ibarettir. Bu soykırımcı, Epsteinci zihniyet ile yapılan hiçbir antlaşmanın güvenirliği ve itibarı yoktur. İsrail ve ABD ile ateşkes imzalayarak değil; ateşin çıktığı yeri yok ederek mücadele edebilirsiniz. Hep söyledik yine söylüyoruz; İsrail sadece güçten anlar. Biz, İsrail’in, Amerika’nın ateşkes ahlakını Lübnan’da bir kez daha gördük" diye konuştu.