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Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Mahmud Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri, sağlık sorunlarıyla ilgili olarak bir operasyon geçirmek üzere yeniden hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:13:00 -
Mahmud Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Mahmud Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu, operasyon geçirmek üzere yeniden hastaneye kaldırıldı.

Mahmud Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Mahmud Efendi Hazretlerimiz geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi görürken doktorları tarafından ufak bir cerrahi operasyon kararı alınmış ve operasyon tarihine kadar hanesinde istiharat etmesi uygun görülmüştü. Evinde bir müddet istiharatın ardından tekrar hastaneye geçilerek tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Geçireceği bu ufak operasyonun sağlıklı bir şekilde geçirmesi için dualarınızı bekleriz" dedi.

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