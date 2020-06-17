Mahmud Efendi’nin (Ustaosmanoğlu) sağlık durumu nasıl? Mahmud Efendi hastanede mi?

Nakşibendi Tarikatının büyüklerinden olan İsmailağa Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca tarafından açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ihvanlardan ve Mahmud Efendi Hazretlerinin sevenlerinden dua talebinde bulunuldu.

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumuna dair yapılan açıklama şu şekilde:

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü hastanede tedavi altına alınmıştı.

Müceddid Mahmud Efendi Vakfı'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Efendi Hazretlerimiz, kendisinde bulunan eskiye dayalı rahatsızlıklarından sebep hastanede olduğu doğrudur. Fakat gereksiz paylaşımlar yaparak insanları telaşa sürüklemek doğru değildir. Dua etmek en iyi ve doğru yoldur."

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu ise dedesinin koronavirüsten dolayı hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlanmıştı.

Hayati bir durumun olmadığını ifade eden torun Ustaosmanoğlu, "Efendi Hazretleri daha önce kısmı enfeksiyon tedavisi için bulunduğu hastaneden virüs bulaşır sebebiyle evine geçiş yapmış ancak tekrardan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye intikal ederek yarım kalan tedavisine başlanmıştır" demişti.