Mahmud Efendi Hazretleri'nin adı Afganistan'da yükselen camide yaşatılacak!
Afganistan İslam Emirliği merhum Mahmud Efendi Hazretleri'nin adını inşaatına başladıkları Mahmud Ustaosmanoğlu Camisi'nde yaşatacak.
Yeniakit.com.tr
Merhum Mahmud Efendi Hazretleri'nin adı Afganistan'da yükselen camide yaşatılacak.
Afganistan İslam Emirliği, Mahmud Ustaosmanoğlu Camisi'nin inşaatına başladı.
İnşaatın başladığı dünya kamuoyuyla paylaşılan fotoğraf karesi ile duyuruldu.
Caminin, Kubbet'üs Sahra'dan esinlenerek inşa edilecek.