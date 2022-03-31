Mahmud Efendi Cübbeli Ahmet Hoca'ya neden 'yazıklar olsun' dedi?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube üzerinden izleyenlere önemli bilgiler vermeyi sürdürüyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu ile arasında geçen bir anısını paylaştı.

Ahmet Hoca, "Mahmut Efendi bana, sen Efendi babayı görmedin mi, diye sordu! Ben dedim görmedim. Sonra yazıklar olsun dedi. Ben 1965’te doğdum. Efendi baba 1960’da vefat etti. Nasıl göreyim yani. Üzüldüm ama elimde değil. Arabada bana, üzülme Ahmet. Bu el Efendi babanın elidir. Benim elimden tuttun, onun elinden tuttun. Silsile böyle bir şeydir. Tasavvuf böyledir. Seyitler, alimler geliyor. Ama bu zamanda bu zattan büyük yok. Onlar bize ilimler öğretti. Kitaplar yazdırdı. Bu kadar on binlerce sohbetler verdi. Hocalar yetiştirdi" dedi.