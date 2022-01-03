Mahmud Abbas’tan ihanete devam! Şimdi de o adımı atacak

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde siyonist İsrail’in Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ayağına kadar gidip Filistin’le ilgili birtakım tavizler veren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bir ihanete daha hazırlandığı ortaya çıktı. Abbas’ın, liderliğini yaptığı Filistin’deki El-Fetih Hareketi’nden üst düzey bir heyeti önümüzdeki günlerde Şam’a gönderip, Suriye’nin eli kanlı Devlet Başkanı Beşşar Esed’le görüştüreceği belirtildi. Şam ziyaretinde El Fetih heyetine Merkez Komite Sekreteri Cibril er-Racub’un başkanlık edeceği, ayrıca Merkez Komite Üyesi Ruhi Fetuh ve Filistin’in Suriye Büyükelçisi Semir er-Rifai’nin de grupta bulunacağı öğrenildi.

Hamas, “İntifadanın sırtından bıçaklanması” demişti

Bilindiği gibi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Benny Gantz, geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı’nın evinde yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme yapmış, İsrail medyasında yer alan haberlerde, Gantz'ın Abbas'ı evinde ağırlaması “İsrail ajanlarıyla yapılan görüşmeler gibi” başlıklarıyla servis edilmişti. Hamas ise buluşmayı “Batı Şeria'daki intifadanın sırtından bıçaklanması” olarak nitelendirmişti.