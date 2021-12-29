Mahmud Abbas’tan Filistin’e ihanet! Yazıklar olsun sana!

Münübe Yılmaz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Gantz'ın evinde yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme yapması İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. Siyonist gazetelerinde, Abbas'ın, İsrail’e 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarete dair yayınlanan haberlerde, söz konusu ziyaretten İsrail Başbakanı Naftali Bennet'in de haberdar olduğu belirtildi.

Gantz’tan talimat, Abbas’tan güvence

İsrailli Walla haber sitesi, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın Abbas’a “Batı Şeria'da güvenlik görevlileriniz direnişe karşı baskın ve denetimlerini azalttı. Bunu artırmalısınız” dediğini yazarken, Siyonist "Kan" radyosu ise Mahmud Abbas’ın Gantz'a “Bahsettiğiniz konuda çalışmalarımızı artıracağız. Ben iş başında olduğum müddetçe İsrailli yerleşimcilere karşı hiçbir şiddet ve terör eylemi gerçekleştirilmeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim” sözünü verdiğini duyurdu.

Abbas’ı, "İsrail ajanları" gibi evinde ağırladı

Medyaya yansıyan haberlerde, Gantz'ın Abbas'ı evinde ağırlamasına da özellikle dikkat çekildi. Söz konusu durum, “İsrail ajanlarıyla yapılan görüşmeler gibi" başlıklarıyla servis edildi. Gantz'ın Filistin Devlet Başkanı’na "İsrail zeytinyağı" hediye ettiği, Abbas'ın ise bu hediyenin yanı sıra siyonistlerden bazı “direktifler” aldığı bildirildi.

Kıyak üstüne kıyak

Görüşmeler sonrasında İsrail ve Filistin yönetimi arasında bazı anlaşmalar yapıldığı belirtilirken, Gantz’ın, Batı Şeria'daki 6 bin Filistinlinin bilgilerini, insani yardım bahanesiyle Gazze’deki 3 bin 500 Filistinli ile takas etmeyi kabul ettiği kaydedildi. Gantz'ın üst düzey Filistinli iş adamları ve yetkililer için çok sayıda VIP geçiş izni çıkarmanın yanı sıra yönetime, 100 milyon İsrail Şekeli (yaklaşık 400 milyon TL) değerinde vergi ödemesi sağlamaya karar verdiği de öğrenildi.

Hamas: Abbas, intifadayı sırtından bıçakladı

Öte yandan, Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Abbas-Gantz buluşmasını “Batı Şeria'daki intifadanın sırtından bıçaklanması” olarak nitelendirdi. Ayrıca Hamas’ın, Mahmud Abbas’ın, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın ayakkabılarını cilalarken görüldüğü bir karikatür yayımlaması da dikkat çekti.