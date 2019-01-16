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Mahmud Abbas o zirveye katılmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
Mahmud Abbas o zirveye katılmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Azzam el-Ahmed'i başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Ahmed, Abbas tarafından gönderilen mektubu görüşme sırasında Lübnan Cumhurbaşkanı'na iletti. Açıklamada, mektubun içeriğinde Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Filistin davası ve halkını savunma konusunda sergilediği duruşu öven nezaket ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Abbas yerine başbakan katılacak

Açıklamada ayrıca Abbas'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi'ndeki gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nda Filistin heyetine başkanlık edeceği bu nedenle 19-20 Ocak'ta Beyrut'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılamayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nde Filistin'i temsilen Başbakan Rami el-Hamdallah görevlendirildi.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılacak heyetlerin Lübnan'a gelmeye başladığı ancak devlet başkanlığı düzeyinde katılımın düşük olacağı öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
  1. Mahmud Abbas
  2. Filistin Devlet Başkanı

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