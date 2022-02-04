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Kadın - Aile Mahluta çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü mahluta çorbası tarifi
Kadın - Aile

Mahluta çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü mahluta çorbası tarifi

Mahluta çorbası tam ölçülü | Geleneksel lezzetlerden olan mahluta çorbasını hazırlamak isteyenler ‘Mahluta çorbası için hangi malzemeler gerekli?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mahluta çorbası nasıl yapılır denenmiş tarif

Yeniakit Publisher
2022-02-04 23:16:00 -
Mahluta çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü mahluta çorbası tarifi

Antakya yöresine ait mercimek çorbası olan mahlutanın tarifini pek çok kişi araştırıyor. Peki, Mahluta çorbası nasıl yapılır?

Tam ölçülü mahluta çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay bardağı kimyon
  • 8 su bardağı su

Mahluta çorbası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine 8 su bardağı suyu doldurun.

Mercimek ve pirinci yıkayıp tencereye alın.

Pirinçler yumuşayana kadar haşlamayı sürdürün.

Bir tavaya zeytinyağını alıp soğanı soteleyin.

Soğanın içerisine tereyağı ve salçayı ekleyip kavurun.

Baharatları da tavaya ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca karışımı tencereye ekleyin.

Çorba bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Çorbanızı sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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