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Gıda Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Gıda

Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Mahlep olmadan kandil simidi nasıl yapılır? Kandil sebebiyle pek çok kişi simit tarifi araştırmaya başladı. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Tam ölçülü mahlepsiz kandil simidi

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:31:00 -
Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Pek çok kişi mahlep kullanmadan kandil simidi hazırlamanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, mahlepsiz simit için hangi malzemeler gerekli?

Mahlepsiz kandil simidi tarifi:

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek üzüm sirkesi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 125 gram margarin
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 çay bardağı kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 yumurta akı
  • Susam
  • Çörek otu

Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısının güzelce karıştırın.

Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin.

Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elle açın.

Bir çay bardağı yardımıyla hamurların ortasını kesin ve simit şekli verin.

Simitlerin üzerine yumurta akını sürüp çörek otu ve susam serpin.

Afiyet olsun.

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