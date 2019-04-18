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Mahkumlardan sahil temizliği

Mersin’in Anamur ilçesinde T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Anamur Belediye Başkanlığı’nın protokolü kapsamında hükümlüler, Anamurium Antik Kenti ve Anamur sahil şeridinde çevre temizliği yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:48
Mahkumlardan sahil temizliği

Mersin’in Anamur ilçesinde T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Anamur Belediye Başkanlığı’nın protokolü kapsamında hükümlüler, Anamurium Antik Kenti ve Anamur sahil şeridinde çevre temizliği yaptı.


Anamur Belediye Başkanlığı ve Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında cezaevinde kalan hükümlüler sahillerde çevre temizliği yapmaya başladı.


Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, hükümlülere, çevre bilincini edindirmek ve toplum yararına hizmette bulunma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bu temizlik çalışmasının yapıldığı söyledi. Kılınç, temizlik çalışmasının 15 gün süreceğini belirtti.


Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ve Cezaevi Müdürü Eyüp Danış da temizlik yapan mahkumları ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:48
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