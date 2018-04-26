Mahkumlar çalışmak için sıraya giriyor

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla 2006 yılında kurulan deri ve tekstil atölyesinde üretilen deri mont, kaban, yelek, çanta ve yağmurluk gibi ürünler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Halen 78 hükümlünün çalıştığı atölyede yaklaşık 130 farklı ürün üretiliyor.

Belirli bir eğitimden geçirildikten sonra işe alınan hükümlüler, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı da buluyor. Sipariş üzerine üretim yapan ve geçen yıl 5,5 milyon lira ciroya ulaşan deri atölyesinde çalışmak isteyen hükümlüler buraya sırayla alınıyor.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş yaptığı açıklamada, atölyenin kurulmasındaki amacın, suça karışmış hükümlülerin rehabilitasyonu ve hayata hazırlanmalarını sağlamak olduğunu, cezasını çekip dışarı çıktıktan sonra kendi deri atölyelerini kuran hükümlüler bulunduğunu söyledi.

Burada üretilen el yapımı ürünlerin birinci kalite olduğunu ifade eden Gümüş, "Ürünler 27 ayrı noktada satışa sunuluyor. İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. Sipariş üzerine de üretim yapıyoruz. Katalog bastırdık, buradan ürünleri seçen tüketiciler internet üzerinden de sipariş verebiliyor. Zaman zaman siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Çünkü ürettiğimiz ürünler hem kaliteli hem de piyasadaki ürünlerden daha ucuz. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu için çeşitli kurslar açtıklarını, cezaevi bünyesinde ayrıca 10 bin ekmek kapasiteli bir fırın oluşturduklarını anlatan Gümüş, "Cezaevinde güneş enerjisinden elektrik de üretiyoruz. Günlük 500 kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip bir santralimiz var. Yılda yaklaşık 350 bin lira tasarruf ediyoruz. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik şu an cezaevinin enerji ihtiyacını karşılıyor." diye konuştu.

KURSİYERLER TEK TEK SEÇİLİYOR

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nuri Güven de geçen yıl atölyede 17 bin deri çanta, 5 bin 500 deri mont, kaban ve yelek üretildiğini belirtti.

Atölyenin 2017 yılı cirosunun 5,5 milyon lira olduğunu dile getiren Güven, "Hükümlüler atölyede çalışmak için sıraya girmek zorunda kalıyor. Tek tek seçtiğimiz kursiyerler 15 günlük eğitimin ardından çalışmaya başlıyor. Her birinin sigortası yapılıyor ve günde 8 saat çalışıyor. Satılan ürünlerden belirli bir ücret alan hükümlüler bu paralarla hem kendi ihtiyaçlarını gideriyor hem de ailelerine para gönderiyor." dedi.

Hükümlü E.A. da deri işini cezaevinde öğrendiğini, atölye sayesinde meslek sahibi olduğunu belirterek, "Bana bu imkanı veren büyüklerimize teşekkür ediyorum. Cezaevi şartlarında para kazanacak bir iş yapabilmek çok güzel. Dışarı çıktığımda bu işi devam ettirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

M.T. de buradan kazandığı parayla ailesine yardım ettiğini, atölyede çalışan herkesin çok memnun olduğunu dile getirdi.