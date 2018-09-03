THY - Trabzon
0553 313 94 23

Mahkemenin kararına vatandaşlar isyan etti! 4 kişiyi yaralamıştı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3'ü ağır 4 kişiyi taşla yaraladığı öne sürülen Sudan uyruklu genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:46
Mahkemenin kararına vatandaşlar isyan etti! 4 kişiyi yaralamıştı

İddiaya göre, Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olan Kemer’deki bir otelde izinsiz olarak çalıştığı belirlenen Sudan uyruklu Dominic N. (23), öğleden sonra saat 15.00 sıralarında aşırı alkollü bir şekilde sokağa çıktı. İlk önce Kemer Merkez İlköğretim Okulu arkasındaki parkta saldırgan davranışlar sergileyen Dominic N., I.Ç. (15) isimli çocuğu başından yaraladı ve kafatasında çatlak oluşmasına neden oldu. Taşkınlığa devam eden Sudanlı genç, daha sonra J.P.S. (6) ve ismi alınamayan bir kız çocuğuna daha saldırdığı sırada engel olmaya çalışan İrfan Bozdoğan (35) isimli otel işletmecisini de ağır yaraladı. Kafatasında çatlak oluşan, elmacık kemikleri ve çene kemiği kırılan Demirkol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde, kafatasında çatlak ve göçükler oluşan I.Ç. de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yüzünden yaralanan J.P.S. ise Kemer Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sudanlı Dominic N., olayın hemen ardından yakalanarak götürüldüğü Kemer Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Dominic N.'yi adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

"TAŞLA KAFAMA VURDU, TAŞI FIRLATTI"

Saldırganın serbest kalması, yaralı ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Olayda yaralanan İrfan Bozdoğan, "Çocuğun biri içeriye kaçmıştı. Ailesinden öğrendiğim kadarıyla beni çağırınca bu da eline taş alıp gelince çocuğa vurmasın diye. Çocuğa vurursa öldürür diye engel olmayı düşündüm onlara zarar gelmesin diye gittim oraya. Taşla kafama vurdu, taşı fırlattı. Zaten yere yığıldım ben, kafatasım çatladı burnum kırıldı iki elmacık kemiklerim ve çenem hepsi kırılmış vaziyette. Zaten öldürmek için vurdu. Öldürmeye vurdu. Yaralama değil ölümüne vurdu. Adam gelmiş 3 tane adama ölümüne vuruyor, serbest bırakılıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:46
  1. Sudanlı genç
  2. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı
  3. mahalleli isyan etti
  4. 4 kişiyi yaraladı
  5. Antalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizlerden şaşırtan Loris Karius yorumu!
    1. İngilizlerden şaşırtan Loris Karius..
    2. Aselsan üretti! İlk ADOP-2000..
    3. TEM'i kilitleyen kaza!
    4. TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik..
    5. Bedelli askerlik yapacak futbolcuların..
    6. Eski Savcı Serhat Yağmur neden..
    7. Perinçek'ten çarpıcı yazı:Hiç kimse..
    8. Dolandırıcılar bu defa imamları hedef al
    9. Terör devleti İsrail yine yıktı, yine..
    10. Borsa günün ilk yarısında arttı
    11. Valilik açıkladı: Diyarbakır'da çatışma!
    12. Rusya: Sonsuza kadar tahammül edemeyiz
    13. Diyarbakır'da sıcak çatışma! 2..
    14. ABD şokta! Kaliforniya'da 10 kişi daha..
    15. Durun! Bu çocuklar hasta olmayabilir!
    16. Kudüs’ü tanımak zorundayız
    17. Rusya uyardı: Sonsuza kadar..
    18. Denizlerde palamut bereketi! Tanesi 5..
    19. Yunanistan'dan sürpriz Türkiye ziyareti!
    20. AÖF kayıt yenileme tarihleri 2018
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!