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Mahkemeden Trump'a engel: Bu girişimin amacı...

ABD Başkanı Trump'ın, ülkeye yasa dışı yollarla giren mültecilerin sığınma başvurusunda bulunmalarını engelleyen başkanlık kararnamesini temyiz mahkemesi engelledi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:44
Mahkemeden Trump'a engel: Bu girişimin amacı...

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen başkanlık kararnamesi hakkında bir alt mahkemede alınan ihtiyati tedbir kararı, temyiz mahkemesi tarafından onandı.

Mahkemenin 1'e karşı 2 oyla aldığı kararı, yargıç Jay Bybee açıkladı. Bybee, mevcut ABD yasalarına aykırı olarak tanımladığı kararnameyi, "Kongre'nin etrafından dolaşmayı amaçlayan bir girişim" diye niteledi.

San Francisco'daki Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi geçen ay, Trump'ın geçen ay imzaladığı kararname hakkında 30 gün boyunca geçerli olacak bir ihtiyati tedbir kararı almıştı. Mahkemenin aldığı kararı açıklayan yargıç Jon Tigar, sığınmacıları sınır kapılarında kayıt olmaya zorlamanın, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini belirtmişti. Söz konusu yasa, herhangi bir sınır kapısından yasal olarak ülkeye girip girmediğine bakmaksızın herkese, ABD'ye sığınma hakkı tanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, bölge mahkemesinin kararını "absürt" olarak nitelendirmişti. Trump da Tigar'ı "Obama'nın yargıcı" diye niteleyerek ön yargılı olmakla suçlamıştı.

Temyiz mahkemesinin kararını açıklayan Bybee, Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush atanmış olan bir yargıç. Bybee'nin kararına katılan Andrew Hurwitz, Obama döneminde; aksi yönde görüş bildiren Edward Leavy ise Cumhuriyetçi Ronald Reagan'ın başkanlığında atanmıştı.

Kaynak: DW

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:44
  1. Donald Trump
  2. Jay Bybee
  3. ABD
  4. Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası
  5. Trump
  6. sığınma başvurusu

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