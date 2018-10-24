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Mahkemeden skandal karar! FETÖ'cü Yüzbaşı Burak Akın beraat etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın yargılandığı davada, Yüzbaşı Akın hakkında beraat kararı verildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:46
Mahkemeden skandal karar! FETÖ'cü Yüzbaşı Burak Akın beraat etti

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da arasında bulunduğu 5 sanığın FETÖ'den yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Akın hakkında beraat kararı verirken, diğer 4 sanığa 1 yıl 10'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanıklar Burak Akın, Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların son sözlerini sordu. Akın, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akın hakkında soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle bu örgütle ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığın için "örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığı"na karar vererek, Akın'ın beratına hükmetti. Heyet, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verilmesine karar verdi. Mahkeme, söz konusu sanıkların da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması kararını verdi. Cezalarda indirime giden heyet, sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'na 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:46
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