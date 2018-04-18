Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı

Milliyet'te yer alan habere göre, skandal kararda eylem yerinin yerleşim yerine uzak olması ve karadan çıplak gözle görülemeyecek mesafede olması kılıfıyla suç oluşmadığı gerekçesine yer verildi.

AHLAKSIZLIĞA KILIF: ALENİ DEĞİL

Ahlaksızlığı meşrulaştıran kararı yazan hâkime göre, teknedeki şahıslar Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu ve ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit... Ancak iddianamedeki 'hayasız hareket' suçunun oluşabilmesi için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü yine bilirkişi ve keşif raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer en yakın yerleşim yerinden çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta...

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MAHKEME "ENSEST İLİŞKİ SUÇ DEĞİL" DEDİ

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçtiğimiz yaz ayında basına yansıyan ve büyük infial uyandıran malum görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'Hayasızca Hareketler' suçundan dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etti. Mahkeme beraat kararıyla ilgili gerekçeli kararını da hazırladı. Gerekçeli kararda sanıkların neden beraat ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. Karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiş durumda. Yine bilirkişi raporuna göre ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit.

Sapkınlığın mimarı azgın azınlık

TEKNE UZAKTAYMIŞ

Ancak mahkemeye göre, iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü bilirkişi raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer karayoluyla ulaşımı olmayan koyun içerisinde olan bir nokta ve tekne en yakın yerleşim yerine 1380 metre uzakta. Yine bilirkişi raporuna göre fotoğrafın çekildiği yer de tekneye 600 metre uzaklıkta. Dolayısıyla olayın gerçekleştiği yer 'çıplak gözle' görülecek mesafede olmadığı için kanunda aranan 'aleniyet' şartı da oluşmadı ve sanıklar için iddianamade belirtilen suçun unsurları oluşmadığj için beraat kararı verildi.

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