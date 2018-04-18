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Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı

Amca-yiğen olan Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın beraat ettiği davanın kararına skandal bir kılıf bulundu. Skandal karar ile sapıklık resmen meşrulaştırıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 01:05

Milliyet'te yer alan habere göre, skandal kararda eylem yerinin yerleşim yerine uzak olması ve karadan çıplak gözle görülemeyecek mesafede olması kılıfıyla suç oluşmadığı gerekçesine yer verildi.

AHLAKSIZLIĞA KILIF: ALENİ DEĞİL

Ahlaksızlığı meşrulaştıran kararı yazan hâkime göre, teknedeki şahıslar Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu ve ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit... Ancak iddianamedeki 'hayasız hareket' suçunun oluşabilmesi için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü yine bilirkişi ve keşif raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer en yakın yerleşim yerinden çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta...

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MAHKEME "ENSEST İLİŞKİ SUÇ DEĞİL" DEDİ

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçtiğimiz yaz ayında basına yansıyan ve büyük infial uyandıran malum görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'Hayasızca Hareketler' suçundan dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etti. Mahkeme beraat kararıyla ilgili gerekçeli kararını da hazırladı. Gerekçeli kararda sanıkların neden beraat ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. Karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiş durumda. Yine bilirkişi raporuna göre ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit.

Sapkınlığın mimarı azgın azınlık

TEKNE UZAKTAYMIŞ

Ancak mahkemeye göre, iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü bilirkişi raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer karayoluyla ulaşımı olmayan koyun içerisinde olan bir nokta ve tekne en yakın yerleşim yerine 1380 metre uzakta. Yine bilirkişi raporuna göre fotoğrafın çekildiği yer de tekneye 600 metre uzaklıkta. Dolayısıyla olayın gerçekleştiği yer 'çıplak gözle' görülecek mesafede olmadığı için kanunda aranan 'aleniyet' şartı da oluşmadı ve sanıklar için iddianamade belirtilen suçun unsurları oluşmadığj için beraat kararı verildi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 01:05
  1. Murat Başoğlu
  2. Burcu Başoğlu Kabadayı
  3. ensest ilişki skandalı
  4. mahkemeden ensest ilişki skandalı

YORUM YAZ

  • saddisaddi1 sa önce
    ülkede adalet bitti. din elden gitti. lanet olsun.
  • ahmetahmet1 sa önce
    iki sapık erişkin. ortada şikayet yok. aleni yapıp topluma kötü örnek olma da yok. zorlama yok. taraflardan birisi çocuk değil.yaptıkları iğrenç ve haram. cezasını ahirette çekerler. gazetecinin birisi yüzlerce metre öteden zoom yapıp çekmiş. hem dinen hem kanunenceza veremezsin. hz. ömer olsa tecessüs ettiği için gazeticiye ceza verirdi. o zaman herkesin evine kamera koyalım ne günahlar çıkar.. ceza alması için 18 yaş altı, zorlama veya açıktan teşhir gerekirdi..
  • veliveli3 sa önce
    hsyk bu mahkemeyi incele bir pislik var bu işte
  • Pes dogrusuPes dogrusu4 sa önce
    Allah kahretsin bu igrencligece cevaz verenlere mide bulandirici bir karar
  • atalayatalay4 sa önce
    MEŞRULAŞTIRAN KARISIN BCSINI ANASINI KIZI İLEDEBERABER Mİ ? ADALET BAKANLIĞI KOMPLE UYUYOR !!! MESLEKTEN İHRAÇ EDEMEDİKLERİ BUHAYSİYETSİZLERE NASIL DAVA GÖRDÜRECEZ MİLLET OLARAK
  • kayakaya4 sa önce
    Kadın hakları nerede .zina ederimkimene pankartı açankadın hakları, aile yapısının terörü kadın hakları terörü nerede ?
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 4 sa önce
    Bu kararı veren hakim anlaşılan kendi de böyle hareketlerde bulunabilir demektir.Ortalıkta halen ne olduğu belirsiz hakimler var. Bunlar bu mesleği nerede öğrendiler acaba nasıl mezun oldular. Akıl sır ermiyor.
  • fuadfuad4 sa önce
    Ne bekliyordunuz? Mevcut sistemle yasa ve kanunlarla ne bekliyordunuz? Ben şaşırmadım.
  • aliali5 sa önce
    türkiye de evl,ilik suç sadece gerisi caiz.Allah sonumuzu hayretsin
  • Anti kemalit Sonuna kadar Osmanlı TorunuAnti kemalit Sonuna kadar Osmanlı Torunu5 sa önce
    Laik düzen böyle kansız bir sistem helali olan biri ile 18 yaşından küçük birisi evlenince suçlu, ama evlenmesi haram olan biri ile zina yaparsan suç değil laik kafa işte düşünme yeteneği yok...
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