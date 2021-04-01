Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, kendisine açık bir şekilde hakaret eden kişi hakkında dava açtı. Ancak mahkemede hakimin verdiği karar, Fatmanur Altun’u şaşkına çevirdi. Ortada açık bir hakaret olmasına rağmen hakim, beraat kararı verdi. Hakimin bu kararı tartışmalara neden oldu.

"Aç köpek ifadesi hakaret değilmiş"

Twitter hesabından beraat kararına tepki gösteren Fatmanur Altun, "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Bir hakime "aç köpek" demek suç değil mi?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bir hakime ‘aç köpek’ diye hakaret edilmesi durumunda bu kararın çıkıp çıkmayacağını sorguladı.