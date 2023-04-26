Mahkemeden Kızılcık Şerbeti kararı
Show Tv'de İslam dinine zarar verdiği yönünde yorumlar yapılan Kızılcık Şerbeti ile ilgili mahkemeden karar çıktı.
Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Show Tv'nin tepki çeken dizisi Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili karar çıktı.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu.
Karar sonrası dizinin cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelmesi kararlaştırıldı.
Kadına şiddet sahnesi
RTÜK dizide Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan atıldığı sahneyi kadına şiddet kapsamında kötü örnek olarak değerlendirmiş ve 5 hafta yayın durdurma cezası vermişti. 2 haftadır Show TV’de dizinin yayın saatinde belgesel yayınlanıyordu.
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