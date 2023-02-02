Mahkemeden hırsızlara çok tartışılacak "ihtiyaç affı" kararı

Gaziosmanpaşa’da marketten peynir ve sucuk çalan 2 sanık hakkında mahkeme, ‘İhtiyaçları var’ diye cezalandırmadı.

Gaziosmapaşa’da, sanıklar H.S. ve E.T. isimli sanıklar bir marketten, toplam değeri 260 TL olan bir miktar peynir ve bir miktar sucuk çaldıkları esnada görevlilerce fark edilerek yakalandılar.

Sanıklar, çalmış oldukları malzemeleri eksiksiz olarak markete iade etseler de market her iki kişiden de şikayetçi oldu.

Her iki sanık hakkında “hırsızlığa teşebbüs” suçundan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde dava açıldı.Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan sanık H.S., savunmasında, eşinden ayrı yaşadığını belirterek, “2 çocuğum vardır. Bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Sosyal yardım ile geçinmekteyim. Zorda kaldığımdan çocuklarımın beslenmesini sağlamak için böyle bir eylemde bulundum. Yaptığımdan pişmanım.” dedi.

Sanık E.T., ise savunmasında olay tarihi itibariyle işten çıkarıldığını belirterek, “Mecbur kalarak bir miktar sucuk ve bir miktar peyniri almak zorunda kaldım. Çünkü çocuğumun beslenmesi gerekiyordu. Çıkmadan yakalandık. Aynı anda ürünleri teslim ettik. Yaptığımdan çok pişmanım. Diğer sanık uzaktan akrabam olur. Eşinden ayrılmak üzeredir. Küçük bir çocuğu vardır. Ben işten ayrıldığım için H. de kocasından ayrı yaşamakta olduğu için çocuğunun beslenmesini sağlamak amacı ile böyle bir eylemde bulunduk. Eylemi zaruriyet haliyle gerçekleştirdik” dedi.

Davacı kurum ise şikayetçi olduğunu belirtti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, “sanıkların bu eylemleri nedeniyle dava açılmışsa da sanıkların olay tarihindeki mevcut ekonomik durumları, duruşmadaki iyi hal ve pişmanlıkları, müşteki marketin olayda herhangi biz zararının olmayışı göz önüne alınarak sanıklar hakkında ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi talep edilir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar E.T. H.S. üzerine atılı “hırsızlık” suçuna teşebbüs işlediği sabit olmakla, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar, sanıkların amaç ve saiki ile suçun işlenmesindeki diğer özellikler nazara alınarak altı sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir neden bulunmadığından ve de iyi hal indirimi yaparak 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ancak mahkeme, suç konusunu oluşturan malın değerinin suç tarihi itibariyle çok az olması ve sanıkların eylemini 2 küçük çocuğun beslenme ihtiyacını giderebilmek amacı ile yapmış olduğu da anlaşılmakla suçun işleniş şekli ve özellikleri göz önünde bulundurularak ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Kaynak: Milliyet