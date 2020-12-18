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Gündem Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
Gündem

Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:18:00 - 2020-12-18 17:27:42
Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ABD’li finans spekülatörü George Soros’un Türkiye temsilcisi olan işadamı Osman Kavala ile eski CIA danışmanı Henri Barkey’in 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin açılan davada ilk duruşma yapılıyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cem Fadıl Bozkurt, İshak ve Leyla Alaton’un ortakları olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini Henri Barkey’in bir hafta önce İshak Alaton’a haber verdiğini, bunu da kendisine bizzat Alaton’un anlattığını söyledi.

ABD'li finans spekülatörü George Soros'un Türkiye temsilcisi olan işadamı Osman Kavala'nın, 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin davada mahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yabancı ülke temsilcileri izledi

İsviçre ve İsveç konsolosları, Hollanda, Almanya, Norveç, Danimarka, Polonya ve ABD'nin konsolosluk ve Büyükelçilik temsilcileri de duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala'nın kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, Kavala'ya "Savunma yapmaya hazır mısınız" diye sordu.
Kavala da "Evet" cevabını verdi.

Mahkeme başkanı, savunmasına başlamadan önce Kavala'ya savcılığın iddianamesindeki suçlamaları okudu. Ardından Kavala'nın savunması alındı.

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