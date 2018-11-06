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Mahkemeden eski krala babalık testi kararı!

Brüksel'de bir mahkeme eski Belçika Kralı 2. Albert'in kızı olduğunu iddia eden Delphine Boel'un açtığı dava nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırmasına karar verdi.

06 Kasım 2018 Salı 12:19
Mahkemeden eski krala babalık testi kararı!

Tacını 2013 yılında oğlu Philip'e devreden 2. Albert'a, aynı yıl Delphine Boël tarafından "babalık davası" açılmıştı. 50 yaşındaki Belçikalı Boël, 5 yıldır 2. Albert'ın gerçek babası olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Brüksel mahkemesi geçen yıl Delphine Boël'un, annesi ile 1978 yılına kadar evli kalan iş adamı Jacques Boel'un "yasal kızı" olduğuna karar vermişti.

Mahkemeye göre Delphine Boël, Jacques Boël'un yanında büyümüş ve uzun süre onun kızı olarak yaşamıştı.

İddialar üzerine ziyarete ara verdi

Ancak Belçika Temyiz Mahkemesi bu kararı bozmuş ve iş adamı Boël'un, Delphine'nin yasal babası olmadığına hükmetmişti.

Belçika medyasına göre 2. Albert, yıllardır düzenli olarak Delphine Boël'i ziyaret etti. Ancak babalık iddiası gündeme gelince bunu reddederek ziyarete ara verdi. Bunun üzerine Boël, Albert ile mevcut Belçika Kralı Filip'ten yasal yollarla DNA örneği elde etmeye çalışıyor.

2. Albert'ın avukatı ise 84 yaşındaki müvekkilinin testi reddetme hakkı olduğunu iddia etti. Ancak avukata göre, DNA testini reddetmesi Albert'ın 'hukuki olarak Boël'un babası olduğunu kabul etmesi' anlamına gelecek.

Saraydan yapılan açıklamada ise, tartışmaların 'özel alana dair' olduğunu belirterek Belçika medyasına daha hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:19
  1. eski Belçika Kralı 2. Albert
  2. Delphine Boel

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