Mahkemeden Eren Erdem kararı! Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP PM Üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem'in tutukluk haline devam kararı verildi.

CHP'nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem'in itirazı reddedildi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP PM üyesi Eren Erdem’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıntılar geliyor...

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