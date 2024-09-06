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Gündem Mahkemeden çok tartışılacak karar! Dilan Polat’a ‘enerci’ geldi
Gündem

Mahkemeden çok tartışılacak karar! Dilan Polat’a ‘enerci’ geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-06 11:49:00 -
Mahkemeden çok tartışılacak karar! Dilan Polat’a ‘enerci’ geldi

Kara para aklama iddiasıyla 10 aydır tutuklu olan Engin Polat da eşinin ardından tahliye edildi. Karar sonrasında eşi Dilan Polat, mutluluğunu kendi şarkısı ‘Enerci’yi paylaşarak gösterdi.

Engin Polat’ın tahliye kararı sonrasında Dilan Polat kendi şarkısı ‘Enerci’yi Instagram hesabından paylaştı. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı.

Mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. 4 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Polat ailesinin muhasebecileri Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.

Instagram’da 6 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın tahliye kararından sonra art arda paylaşımlar yapması dikkat çekti. Paylaştığı görüntülerde Dilan Polat ‘Enerci’ şarkısını kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu ile söylediği dikkat çekiyor.

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Yorumlar

Keremoviç

Türk adaletine bakar mısınız keh keh keh hiççççç inandırıcı deilllll

hasan

ÜLKEDE ADALET HAKİKATEN YOK..BUNLAR MAŞA,KİMSEYE BU ÜLKEDE BU KADAR PARA YEDİRTMEZLER..AĞA BABALARI ÖTMESİNLER DİYE BUNLARI DIŞARI ÇIKARTTIRDI BİR ŞEKİLDE....
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