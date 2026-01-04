  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!
Gündem

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

Beşiktaş'ın kalbi Tüpraş Stadyumu arazisinin mirasçısı olduğunu iddia eden bir kişi mahkemeye dava açtı. Başvuru yerel mahkeme tarafından reddedilirken istinaf itirazı kabul etti.

Beşiktaş'ın kalbi Tüpraş Stadyumu arazisinin mirasçısı olduğunu iddia eden bir kişi mahkemeye dava açtı. Başvuru yerel mahkeme tarafından reddedilirken istinaf itirazı kabul etti.

Antalya’da emekli bir öğretmen Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu arazinin mirasçısı olduğu gerekçesiyle 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı.

 

İSTİNAF KABUL ETTİ

ATV’nin haberine göre, alt mahkeme yapılan bu başvuruyu reddetti. Davacının avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesiyle birlikte dava yeniden açıldı.

Yargı sürecinin yeniden başlamasıyla mirasçı olduğunu iddia eden başka isimler de davaya dahil oldu.

Mahkemeye sunulan dilekçede Beşiktaş Stadyumu’nun yanı sıra Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere farklı bölgelerde yer alan pek çok arazi hakkında miras talebinde bulunulduğu görüldü.

Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!
Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!

Gündem

Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!

TFF'den Beşiktaş'a kötü haber
TFF'den Beşiktaş'a kötü haber

Spor

TFF'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş’ta Jurasek gelişmesi! Ülkesinden talip var
Beşiktaş’ta Jurasek gelişmesi! Ülkesinden talip var

Spor

Beşiktaş’ta Jurasek gelişmesi! Ülkesinden talip var

Beşiktaş mesaiye başladı
Beşiktaş mesaiye başladı

Spor

Beşiktaş mesaiye başladı

Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!
Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!

Spor

Kartal'dan transferde yılın bombası! Eski Trabzonsporlu yıldız radara girdi: Beşiktaş o isimle her an el sıkışabilir!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23