Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

Beşiktaş'ın kalbi Tüpraş Stadyumu arazisinin mirasçısı olduğunu iddia eden bir kişi mahkemeye dava açtı. Başvuru yerel mahkeme tarafından reddedilirken istinaf itirazı kabul etti.

Antalya’da emekli bir öğretmen Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu arazinin mirasçısı olduğu gerekçesiyle 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı.

İSTİNAF KABUL ETTİ

ATV’nin haberine göre, alt mahkeme yapılan bu başvuruyu reddetti. Davacının avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Mahkemesi’nin itirazı kabul etmesiyle birlikte dava yeniden açıldı.

Yargı sürecinin yeniden başlamasıyla mirasçı olduğunu iddia eden başka isimler de davaya dahil oldu.

Mahkemeye sunulan dilekçede Beşiktaş Stadyumu’nun yanı sıra Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere farklı bölgelerde yer alan pek çok arazi hakkında miras talebinde bulunulduğu görüldü.