Mahkeme kararı açıklandı! Can Dündar'a büyük şok
MİT TIR’ları ihanetinin başrolü firari Can Dündar'a ait olan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet siteleri kaçak yayın yaptıkları gerekçesiyle erişime kapatıldı.
Gazeteci Can Dündar'a ait internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, RTÜK'ün şikayetinin ardından mahkeme tarafından erişime kapatıldı.
MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’a ait, internetten yayın yapan “Özgürüz Radyo” ve “ozguruz20.org” internet sitesi, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.
Sitede “Özgürüz Radyo” ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı ‘kaçak radyo yayını’ yapıldığı gerekçesiyle RTÜK, konuyu mahkemeye taşıdı.
İnceleme sonrası mahkeme, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.