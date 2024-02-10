Mahkeme karar verdi: Velileri sevindirecek haber!

Özel eğitim kurumu ücretleri ve kitap harcamaları hala mali sıkıntılara neden oluyor. Antalya'da bir baba, oğlunun devam ettiği özel okulun talep ettiği kitap farkı ücretini ödemeyi reddederek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Okul yönetimi, alınan karara itiraz etti ancak davayı kaybetti. Aile, bu kararın sektörde örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Özel okul ücretleri ve kitap masrafları cep yakmaya devam ediyor.

Antalya'da özel okulun kitap farklarına ilişkin mahkemeden emsal olabilecek bir karar geldi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel okula giden oğlunun kaydını 2022 yılı Eylül ayında yenilemek istedi.

Okul yönetimi Yalman'dan kayıt işlemlerinin tamamlanması için 11 bin 850 TL kitap ücreti talep etti. İstenen tutara itiraz eden Yalman, aynı kitapların başka illerdeki aynı koleje ait okullarda 8 bin 450 TL'ye satıldığını, piyasada ise kitap farkı tutarının sadece 500 TL olduğunu söyledi.

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Okul yönetimi, iddiaya göre Yalman'a ücretin zorunlu olduğunu belirterek aksi takdirde öğrenciye online sistemi açmayacaklarını, diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söyledi.

Bu cevap sonrası Yalman, okula 11 bin 850 TL ödemeyi yaptı.

MAHKEME VELİYİ HAKLI BULDU

Konuyu Konyaaltı ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na taşıyan Yalman haklı bulunarak 3 bin 400 TL tutarındaki farkın okul tarafından geri ödenmesine karar verildi. Özel okul yönetimi, karara itiraz edip konuyu Antalya 4'üncü Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

Yalman'ı haklı bulan mahkeme özel okulun aradaki farkı ödemesine karar verdi.

OKUL FİYAT FARKINI ÖDEYECEK

Türkiye'de şubesi olan bir özel okulda oğlunun eğitim gördüğünü söyleyen Ayşen Yalman, "Türkiye'deki fiyatlar, Antalya'da geçerli değildi. Biraz fiyat farkı koyarak bize satmaya çalışıldı ama buna karşı çıktım. Bunun nedenini sorduğumda, ek kaynak koyulduğunu söylediler. Ek kaynakları araştırdığımda bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine kitapları kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi. Eğer kitapları dışarıdan alırsam; online sisteme kapatabileceklerini hatta ana kaynakları da vermeyeceklerini söylediler. Yine de ödemeyi yapmak durumunda kalarak, kitapları temin ettim. Mahkeme, haklı olduğumuzu gördü ve aradaki fiyat farkının haksız kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi o fiyat farkını okul bana geri ödeyecek."

Kaynak: DHA