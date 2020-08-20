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Gündem Mahkeme gazeteci Ziya Türk’e atılan iftiralara ‘dur’ dedi
Gündem

Mahkeme gazeteci Ziya Türk’e atılan iftiralara ‘dur’ dedi

Van 1. Sulh Ceza Hakimliği, Van Havadis Gazetesi’nin algı operasyonuna dur dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:04:00 -
Mahkeme gazeteci Ziya Türk’e atılan iftiralara ‘dur’ dedi

 Kenan Gül  Van 

Van Havadis Gazetesi’nin internet sitesinde yayınlanan, gerçekte olmadığı halde, ‘Van Büyükşehir Belediyesi’ne Bombalı Saldırı’ başlıklı yalan haber yayınlanarak, yok olmak üzere olan terör örgütü PKK’nın Van’da hâlâ güçlü olduğu algısı oluşturmak istenmesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaran gazeteci Ziya Türk’e yönelik iftira boyutlu haberlere, erişim engeli geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandıktan sonra, PKK’nın tehditlerine maruz kalmış, örgütün belediyeye bomba attığı iddia edilmiş, ancak bu iddia yalan çıkmıştı. Yalanı ortaya çıkaran Ziya Türk,  karalama ve iftira kampanyasına hedef olmuştu. Mahkeme, yazıların hakaret içerikli olduğunu belirterek erişim engeli kararı aldı. 

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