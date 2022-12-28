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Dünya Mahkeme devreye girdi! Büyük şirketin iflası ertelendi
Dünya

Mahkeme devreye girdi! Büyük şirketin iflası ertelendi

İsviçre mahkemesi, Kuzey Akım 2 gaz boru hattı operatörü Nord Stream 2'ye iflastan kaçınması için daha fazla zaman verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:28:00 - 2022-12-28 16:34:12
Mahkeme devreye girdi! Büyük şirketin iflası ertelendi

İsviçre mahkemesi, Kuzey Akım 2 boru hattı işletmecisinin iflas işlemlerini 10 Temmuz 2023'e kadar altı ay daha askıya aldı.

Boru hattı, Eylül 2021'de tamamen tamamlandı ve lansmana hazırken sertifikasyonu ertelendi ve sonunda ABD yaptırımları nedeniyle Şubat ayı başlarında Almanya tarafından bloke edilmişti.

Mahkeme, Eylül ayında davaları bu kez 10 Ocak 2023'e kadar yeniden erteledi.

Şimdi doğalgaz boru hattının borçlu işletmecisinin İsviçre yasalarına göre iflasla mücadele etmek için altı ayı daha var.

Moratoryum genellikle bir şirketin işletme maliyetleri karşılandığında ve borcu yeniden yapılandırma veya alacaklılarla bir anlaşmaya varma ihtimali olduğunda veriliyor.

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