Mahkeme devreye girdi! Büyük şirketin iflası ertelendi

İsviçre mahkemesi, Kuzey Akım 2 boru hattı işletmecisinin iflas işlemlerini 10 Temmuz 2023'e kadar altı ay daha askıya aldı.

Boru hattı, Eylül 2021'de tamamen tamamlandı ve lansmana hazırken sertifikasyonu ertelendi ve sonunda ABD yaptırımları nedeniyle Şubat ayı başlarında Almanya tarafından bloke edilmişti.

Mahkeme, Eylül ayında davaları bu kez 10 Ocak 2023'e kadar yeniden erteledi.

Şimdi doğalgaz boru hattının borçlu işletmecisinin İsviçre yasalarına göre iflasla mücadele etmek için altı ayı daha var.

Moratoryum genellikle bir şirketin işletme maliyetleri karşılandığında ve borcu yeniden yapılandırma veya alacaklılarla bir anlaşmaya varma ihtimali olduğunda veriliyor.