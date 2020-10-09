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Gündem Mahir Ünal'dan devşirme KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya videolu gönderme
Gündem

Mahir Ünal'dan devşirme KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya videolu gönderme

"Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" şeklinde skandal bir açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisi Lefteris Christoforou'nun ''Türklere ve Azerilere karşı bugün net bir şekilde ifade ediyorum ki; Hepimiz Ermeniyiz'' sözleriyle kıyaslanarak eleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:15:00 -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" şeklinde skandal açıklamaya imza atan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirerek videolu göndermede bulundu. Ünal, Akıncı'nın bu sözleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisi Lefteris Christoforou'ya ait sözlerini bir videoda birleştirerek 'yorumsuz' açıklamasını yaptı.

Mustafa Akıncı'dan skandal açıklama

Türkiye karşıtı tutumuyla tanınan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" dedi. Akıncı'nın bu sözleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisinin sözleriyle karşılaştırılarak eleştirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisi Lefteris Christoforou, kurulda yaptığı konuşmada Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef aldı. Ankara'nın Bakü'ye destek verdiğini belirten Christoforou, ''Türklere ve Azerilere karşı bugün net bir şekilde ifade ediyorum ki; Hepimiz Ermeniyiz'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Akıncı'dan skandal sözler: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz
Mustafa Akıncı'dan skandal sözler: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz

Gündem

Mustafa Akıncı'dan skandal sözler: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz



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Yorumlar

murat

türk milletinin aklıyla dalgamı geciyorlar
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Murat

Akinci sen resmi ziyarete gelmezsen biz geliriz.
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