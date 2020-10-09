Mahir Ünal'dan devşirme KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya videolu gönderme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" şeklinde skandal açıklamaya imza atan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirerek videolu göndermede bulundu. Ünal, Akıncı'nın bu sözleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisi Lefteris Christoforou'ya ait sözlerini bir videoda birleştirerek 'yorumsuz' açıklamasını yaptı.

Mustafa Akıncı'dan skandal açıklama

Türkiye karşıtı tutumuyla tanınan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" dedi. Akıncı'nın bu sözleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisinin sözleriyle karşılaştırılarak eleştirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Parlamentosu Temsilcisi Lefteris Christoforou, kurulda yaptığı konuşmada Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hedef aldı. Ankara'nın Bakü'ye destek verdiğini belirten Christoforou, ''Türklere ve Azerilere karşı bugün net bir şekilde ifade ediyorum ki; Hepimiz Ermeniyiz'' ifadelerini kullandı.





