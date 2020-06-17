Mahir Ünal biraz önce duyurdu! AK Parti'de o uygulama sona erdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisi tarafından sosyal medyada başlatılan "Yeşil küre" uygulamasının sona erdiğini açıkladı. Ünal, uygulamanın başarıyla sonuçlandığını söyledi.
AK Parti tarafından sosyal medyada "Etik Farkındalık" adıyla başlatılan "Yeşil küre" uygulaması sona erdi. Mahir Ünal, uygulamayla ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan uygulamanın 10 Haziran'da sona erdiğini açıkladı.
"Görevini başarıyla tamamlamıştır"
Ünal yaptığı açıklamada, "40 gün süren "Etik farkındalık" çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız "Yeşil Küre" görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.
Rapor hazırlandı
"Etik Farkındalık" uygulamasının sonuçlarına ilişkin bir de rapor hazırlandı.
Raporda, "Sosyal ağlardaki dezenformasyona dikkat çekilmiş, küfür, hakaret, iftira, şiddet ve saldırganlık içeren paylaşımlara karşı güçlü bir farkındalık oluşturulmuştur" denildi.