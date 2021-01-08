“Mahir Eller Projesi” nitelikli işgücü ile istihdamı artırıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen “Mahir Eller Projesi” kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir, Kayseri, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları’nın işbirliğinde gerçekleşen “Mahir Eller Projesi” ile mesleki yeterlilik sınavlarına katılarak mesleğini belgeleyen kişiler için işverenlere 6 aya kadar aylık 290 Avro destek sağlanıyor.

Mesleki yeterlilik sınavlarına ilginin yoğun olduğu ve 2021 yılının ortalarında tamamlanması planlanan “Mahir Eller Projesi”, nitelikli işgücü ile işverenlerin bir araya getirerek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlanması planlanıyor.

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