Maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler

Her ayın 1. ve 3. Pazar günü gerçekleşen organizasyon, 21 Kasım Pazar günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak. Geçmişin izlerini taşıyan tarihi Harman Mahalle meydanında kurulan pazarın, her zaman olduğu gibi bu Pazar da vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ev hanımlarının el emeği göz nuru olarak hazırladığı birbirinden kıymetli ürünler pazarda alıcılarını bekliyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.