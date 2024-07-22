  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi yaktı savunması şaşırttı
Yaşam

Mahalleyi ayağa kaldırdı! Evi yaktı savunması şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 09:25:00 -

Bursa'da bir kadın oturduğu eve ateşe verdi. Kadının savunması ise pes dedirtti.

Bursa'da bir kadın; ailevi nedenlerini öne sürüp 4 katlı binanın giriş katında oturduğu evi ateşe verdi. Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, gözaltına alınan kadın, ‘evi neden yaktın ?' sorusuna “Yakmak istedim, yaktım” diye karşılık verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle sorun yaşayan Filiz Ş., evde tartışma yaşadı. Sinir krizine giren Filiz Ş., yaşadığı tartışma sonrası herkes uyurken gece vakti bulunduğu 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi. Çıkan dumanlar üzerine komşular panik içinde binayı boşaltırken, 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı. Polisin ‘evi neden yaktın?' sorusuna Filiz Ş.'nin cevabı “Yakmak istedim, yaktım” oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallenin panik yaşadığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Bu sene Tuz Gölü'nde 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi
Bu sene Tuz Gölü'nde 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi

Yaşam

Bu sene Tuz Gölü'nde 4 bin 300 flamingo dünyaya geldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kapadokya’da görsel şölen mest etti
Kapadokya’da görsel şölen mest etti

Yaşam

Kapadokya’da görsel şölen mest etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23