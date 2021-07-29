  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrailli teröristler bir Filistinli genci daha şehit etti
Bakan Elvan açıkladı: 2 ay uzatıldı
Rusya’nın yeni nesil savaş uçağı SU-75 sudan ucuz mu? İşte detaylar...
İtalya’da 6 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Gündem Mahallesi küle dönen vatandaş isyan etti: Yapan varsa iki gözü kör olsun, cennet yüzü görmesin!
Gündem

Mahallesi küle dönen vatandaş isyan etti: Yapan varsa iki gözü kör olsun, cennet yüzü görmesin!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere tepki göstererek, “Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 20:54:00 - 2021-07-29 21:02:27
Mahallesi küle dönen vatandaş isyan etti: Yapan varsa iki gözü kör olsun, cennet yüzü görmesin!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere tepki göstererek, “Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin” dedi.

Manavgat ilçesine bağlı Evrenleryavşi Mahallesi'ni saran alevler, ortalığı küle çevirdi. Yangın dolayısı ile boşaltılan mahallede ilk belirlemelere göre 3 ahır ve 1 okul yandı. Mahallede bulunan zeytin ağaçları da yangından etkilendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği mahallede söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

“Yapan varsa iki gözü kör olsun”

Öte yandan yangının sabotaj olduğunu düşünen mahalleli beddualar okudu. Süleyman Öztürk adlı vatandaş, yangınların kaza sonucu olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bu köyde büyüdüm. 2 gündür yangının içerisinde savaşıyoruz. Planlı yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin. Evlerimizi boşalttık” diye konuştu.

“Bunu yapanları rabbim cennet yüzü göstermesin”

Yangına sebep olanlara beddua eden bir başka mahalle sakini Davut Erdem ise, “Antalya'da ofisimden geldim. Bunu yapanları rabbim cennet yüzü göstermesin. İnsanlığa sığmaz bir hareket. İnsanlar zehirlendi. Şuanda konuşmakta zorlanıyorum. 2 tane ev kurtarabildik. Yapabildiğimiz bu” şeklinde konuştu.

“Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla”

Bir başka vatandaş ise itfaiyelerin müdahalesinden memnun olduğunu belirterek, “Köyümüz yanıyordu, iyi ki itfaiyeler geldi. Her tarafımız yandı. Yüzde 90 sabotaj olduğunu düşünüyorum. Kimse ormanını yakmaz. Köy boşaltıldı. Tarlalarımız yandı. Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay