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Gündem Mahallenin tek delikanlısı Mine Kırıkkanat çıktı! 'Cenaze namazı' vasiyetini duyurdu
Gündem

Mahallenin tek delikanlısı Mine Kırıkkanat çıktı! 'Cenaze namazı' vasiyetini duyurdu

Yakınlarına vasiyetini söylediğini söyleyen Mine Kırıkkanat, mahallenin tek delikanlısı çıkarak diğer laikçiler gibi takiyye yapmadı. Cenaze namazının kılınmasını istemediğini söyleyen Kırıkkanat, "Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir" dedi. Kırıkkanat, "Hah, şöyle açık ve net olun, takiyye yapmayın Laikçiler!" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 23:49:00 -
Mahallenin tek delikanlısı Mine Kırıkkanat çıktı! 'Cenaze namazı' vasiyetini duyurdu

 yeniakit.com.tr 

Laikçi mahallenin temsilcisi Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, cenazesi camiden kalkan diğer takiyye yapan laikçilerden daha cesur çıktı. 

Sosyal medya hesabından cenazesinin camiden kalkmasını istemediğini beyan ederek imam istemediğini söyleyen Mine Kırıkkanat, "Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerinde bulundu. 

Yakınlarına vasiyetini belirttiğini ifade eden Kırıkkanat, şu ifadelerde bulundu: 

Diyaneti eleştirenlere, “cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın” gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!

Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim.

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