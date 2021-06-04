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Gündem Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! İnceleme başlatıldı
Gündem

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! İnceleme başlatıldı

Hatay'da bir mahallede halk tarafından bakılan 5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Halkı isyan ettiren olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:26:00 -
Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! İnceleme başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesinde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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