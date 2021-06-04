Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! İnceleme başlatıldı
Hatay'da bir mahallede halk tarafından bakılan 5 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Halkı isyan ettiren olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirledi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesinde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin öldürülmesine tepki gösterdi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.