0553 313 94 23

Mahallelinin ‘Kaza’ isyanı

Kayseri’de evlerinin önünde bulunan ana yolda meydana gelen kazalardan şikayetçi olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
Mahallelinin ‘Kaza’ isyanı

Kayseri’de evlerinin önünde bulunan ana yolda meydana gelen kazalardan şikayetçi olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.


Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu mahallesi sakinleri evlerinin önünde bulunanOsman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazalardan dolayı dertli. Son bir ay içerisinde, bulvar üzerinde meydana gelen farklı 6 trafik kazasının ardından yetkililerden yardım isteyen mahale sakinleri, yol üzerinde önlem istedi.


Mahalle sakini Mustafa Kavun, yolda sürekli kaza olduğunu ve en son yakın zamanda meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Bu yolda sürekli kazalar oluyor biz bu kazaların engellenmesini istiyoruz. Devlet büyüklerinin bu yola bir çare bulmalarını istiyoruz. Hız kesici bir şeyler mi koymaları lazım yoksa trafik ışığı mı koymaları lazım ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Baktığınız zaman yolun sorununu gözle görülür şekilde görebilirsiniz zaten. Yazın bir nebze daha iyi ama kışın bu yol çok daha kötü durumda oluyor. Burada yakın zamanda bir kaza oldu ve 3 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü kazalarda oldukça fazla oluyor burada. İleride ki köprüden bu tarafa doğru yapılması lazım köprüde de sorun var. Köprünün sırtı çok yüksek olduğu zaman gelirken hızlarını kesemiyorlar."


Yine 20 yıldır aynı mahallede ikamet eden Lale Dağaşan, yolda gün aşırı kaza olduğunu söyleyerek, “Bu mahallede 20 yıldır oturuyorum. Gün aşırı kaza oluyor burada yaralamalı ve ölümlü kazalar oluyor. Bayramın ilk günü yine feci bir kaza yaşandı burada, insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Biz burada artık kaza görmek istemiyoruz, kaza olduğunda yerde yatan insanları görünce tabii ki yardıma da koşuyoruz ama bizler bu kazaları görünce mahalle sakini olarak çok huzursuz oluyoruz. Şeker’de ki ışıktan buraya kadar hiç ara ışık yok. Köprüden hızlı bir iniş var Hisarcık yoluna koyulan EDS’den buraya da istiyoruz. Burada gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu yolda ayda ortalama bizim gördüğümüz kadarıyla 5-6 tane ağır kaza gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kazandıran yatırım fonları
    1. En fazla kazandıran yatırım fonları
    2. Yatırım fonu istatistikleri
    3. Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4..
    4. Çin’de gövde gösterisi gibi tatbikat
    5. Patoza ayağı sıkıştı! Ekipler harekete..
    6. Adıyaman Üniversitesinde banka..
    7. Baraj gölünde boğulan anne, baba ve..
    8. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    9. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    10. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    11. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    12. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    13. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    14. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    15. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    16. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    17. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    18. Tahrip edilen iskele onarıldı
    19. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    20. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    21. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    22. Yenişehir’e yeni komutan
    23. Koca çınarların piknik keyfi
    24. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    25. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    26. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    27. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    28. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    29. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    30. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması