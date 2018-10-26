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Mahalleli tedirgin! Yıkılabilir

Gaziantep'te kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geneyik Mahallesi'nde yıldırım isabet eden taş minare büyük zarar gördü. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi bulunan minareden endişe duyuyor.

26 Ekim 2018 Cuma 22:42
Mahalleli tedirgin! Yıkılabilir

Gaziantep'te yıldırım isabet eden taş minarenin alemi sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle ile aynı ismi taşıyan caminin taş minaresine, yıldırım isabet etti. Olayda minarenin alemi yerinden sökülürken, külah bölümü de yıkıldı. Mahalle sakinleri, yıkılma tehlikesi bulunan minarenin onarılmasını istedi.

Mahallede oturan Halit Yıldız, yıldırım isabet eden minaredeki taşların düşme tehlikesi olduğunu belirtek, "Geçtiğmiz hafta yıldırım isabet etti. Minarede tahribat meydana geldi. Gelen giden çok, fotoğraflarını çekiyorlar ama henüz bir çalışma olmadı. Minaredeki taşların düşme tehlikesi var. Burada çocuklar oynuyor, biz camiye gidiyoruz, altından otobüs geçiyor. Biz belediyemizin bir an önce minareyi onarmasını istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:42
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