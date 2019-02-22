0553 313 94 23

Mahallelerde Özdemir’e yoğun ilgi

CHP ve İYİ Parti’nin ortak olduğu Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ile birlikte mahallelere çıkarma yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:57
Mahallelerde Özdemir’e yoğun ilgi

CHP ve İYİ Parti’nin ortak olduğu Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ile birlikte mahallelere çıkarma yaptı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özdemir, “Birlikte başaracağız. Biz başkan adayları el ele verdik sizden destek bekliyoruz” dedi.


Selimşahlar, Yeniköy, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Aşağı Çobanisa ve Veziroğlu mahallelerine giden Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı’yı halk coşkuyla karşıladı. 6 mahalleye çıkarma yapan Özdemir ve Şıktaşlı’ya CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP’liler ve İYİ Partililer de katıldı.



Tarıma öncelik


İş yerlerini ve kıraathaneleri tek tek gezen Özdemir ve Şıktaşlı, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. 31 Mart tarihinden sonra Millet İttifakıyla çiftçinin derdinin sona ereceğini ifade eden başkan adayları vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Manisa bir tarım kenti. Belediye imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp tarımsal kalkınmaya önem vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla ile el ele verdik. Sizlerden de destek istiyoruz.” diye konuştu.


Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sıkıntılarını tek tek dinleyen Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “İlçemize hak ettiği hizmeti getirmek için göreve talip olduk. Ekip arkadaşlarımız, partililerimiz sadece hizmet etmeye konsantre olmuş durumda. Şehzadeler’in dertleri milletin kararıyla Millet İttifakıyla sona erecek.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    1. Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    2. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    3. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    4. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    5. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    6. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    7. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    8. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    9. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    10. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    11. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    12. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    13. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    14. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    15. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    16. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    17. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    18. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    19. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    20. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...