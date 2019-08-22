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Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular

Bursa’da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular

Bursa’da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs uyuşturucu satmak için mahalleye geldi.


Bunun üzerine mahallede bulunan M.M.S. (25), isimli genç uyuşturucu satmaya gelen M.A.’nın uyuşturucu satmaması için uyardı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.A. isimli uyuşturucu taciri belinden çıkardığı tabanca ile M.M.S.’ye ateş açtı. 2 kurşun isabet eden M.M.S. yaralandı.


Bu sırada arkadaşlarıyla otururken silah seslerini duyup olay yerine bakmaya giden B.T. de (19) M.A’nın tabancasından çıkan mermiyle bacağından yaralandı.


2 kişinin yaralandığını gören şüpheli M.A. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından ve göğsünden ağır yaralanan M.M.S.’yi ve bacağından yaralanan B.T.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri olay yerini incelemeye alırken kaçan şüpheli M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.



Kavga güvenlik kameralarına yansıdı


2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bacağından yaralanan B.T.’ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, B.T.’nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelerek yaralıyı ambulansa aldığı anlar yer aldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
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