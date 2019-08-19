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Mahalle muhtarından bürokrasi tepkisi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinden geçen Horata Çayının ıslahı ve korkuluk yapılması için şuana kadar çalmadığı kapı kalmayan Muhtar Ali Yiğit, “5 yıldır 150 metrelik dere ıslahı ve korkuluk talebimiz yerine getirilmedi” diyerek tepki gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25
Mahalle muhtarından bürokrasi tepkisi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinden geçen Horata Çayının ıslahı ve korkuluk yapılması için şuana kadar çalmadığı kapı kalmayan Muhtar Ali Yiğit, “5 yıldır 150 metrelik dere ıslahı ve korkuluk talebimiz yerine getirilmedi” diyerek tepki gösterdi.


Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bürokratik engelleri kaldırın’ talimatına rağmen yerelde karşılaştıkları bürokratik engeller yüzünden hizmetlerin yerine getirilemediğini söyledi.


Mahallelerinde yaşanan sorunun çözülmesi için yüzlerce imza topladıklarını ve 20’ye yakın dilekçe verdiklerini belirten Yiğit, 5 yıldır bürokrasi engelini aşamadıklarından dert yandı.


Tecde Mahallesi Altıntop ve Kayalık Sokak içerisinde geçen Horata Çayı’nın ıslahı yapılarak düzenli bir hale getirildiğini ancak 150 metrelik kısmının imar sebebi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahrip edilerek söküldüğünü ifade etti. Tahrip edilen bu alanın yapılması için 2014 yılında DSİ’ye dilekçe verdiklerini belirten Yiğit, 5 yıllık bürokrasi ile mücadelesini ise şöyle anlattı:


“DSİ 92. Şube Müdürlüğü dilekçemize verdiği cevapta belirtilen yerin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahrip edildiği için belediye tarafından yapılması gerektiğini belirtti. DSİ’nin bu cevabı üzerine bir dilekçe yazarak Malatya Büyükşehir Belediyesine verdik. Belediye ise dilekçemize verdiği cevapta bahse konu Horata Deresi Kanalının Devlet Su İşlerine ait olduğunu söyleyerek topu onlara attı. Yapılan yeri tahrip eden belediye, sorumluluk DSİ’de ama vatandaş mağdur. Bunun üzerine CİMER’e yazı yazdık. Malatya Valiliğine gelen evrak Malatya Büyükşehir Belediyesine havale edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi de tekraren topu DSİ’nin üzerine attı. Bir dilekçe ile tekrar Devlet Su İşleri 92. Şube Müdürlüğüne korkuluk talebini ilettik. Bu sefer talebimiz Derme Sulama Birliği kapsamında değerlendirilmesi için Derme Sulama Birliğine havale edildi. Derme Sulama Birliği ise belirtilen talebin Başbakanlık Genelgesi ile akarsu ve dere yataklarının ıslahının Büyükşehir Belediyeleri sorumluluğunda olduğunu söyledi. bunun üzerine yeniden Malatya Valilik makamına dilekçe verdik. Valilik makamı ise dilekçemizi DSİ 92’inci şube müdürlüğüne sevk etti. DSİ ise bu dilekçeye şaka gibi cevap verdi. DSİ bizlere verdiği cevapta, söz konusu korkuluk ve bakım onarım yapımı muayene raporunun hazırlanarak DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne gönderildiğini ancak 2019 yılı DSİ yatırım programına alınamadığından, 2020 yılı yatırım programına teklifinin yapılacağını belirtildi. Yani yapılıp yapılmayacağı bile meçhul. Bunun üzerine DSİ’nin bu cevabına istinaden konunun tehlike arz ettiğini ve acilen yapılması gerektiğini belirten bir dilekçe ile yeniden Valiliğe başvurduk. Valilikte dilekçemizi acilen DSİ 92. Şube Müdürlüğüne tekrar gönderdi. DSİ 92. Şube Müdürlüğü ise bu dilekçeye verdiği cevapta gerekli ödeneğin temin edilmesi durumunda bu talebin yerine getirileceğini söyledi.”


DSİ’ye verdikleri son dilekçenin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen halen bir geri dönüşün olmadığından şikayet eden Muhtar Yiğit, “Yüzlerce imza toplandı, onlarca dilekçe verildi. 5 yıldır 150 metrelik dere ıslahı ve korkuluk talebimiz yerine getirilmedi.Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında Horata Çayı tam dolu aktığından büyük tehlike arz ediyor. Belirtilen yerin 200 metre aşağısında aynı çay üzerinde 3 yıl önce bir çocuk hayatını kaybetti. İlla bir can mı gidecek ki burası yapılsın” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Yiğit, “Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir muhtar olarak bürokrasi engeline takıldım. Verilen bütün dilekçelere rağmen sorun çözülmedi. Bürokrasi bizim buralarda hala nöbet tutuyor, sesimizi birileri artık duysun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25
  1. doğa

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